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ЦБ РФ купил на внутреннем рынке валюту на 7,1 млрд рублей

Объем валюты, купленной Банком России с расчетами 20 и 21 января, составлял также 7,1 млрд руб. в день

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Банк России в рамках бюджетного правила купил на внутреннем рынке валюту с расчетами 22 января на сумму 7,1 млрд руб., следует из данных на сайте регулятора.

Объем валюты, купленной ЦБ РФ с расчетами 20 и 21 января, составлял также 7,1 млрд руб. в день.

Минфин РФ с 15 января вернулся к покупкам валюты по бюджетному правилу. За этот период объем покупки валюты на внутреннем рынке достиг 35,5 млрд руб.

Ранее регулятор проводил упреждающие продажи валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти. За этот период объем продажи валюты на внутреннем рынке достиг 1 трлн 685,8 млрд руб.

Такие операции планировалось осуществлять до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.

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