"Лента" намерена завершить в I квартале смену юрисдикции с Кипра на Россию

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Ретейлер "Лента" планирует завершить процесс редомициляции (перерегистрация) с Кипра на Россию в первом квартале 2021 года, говорится в сообщении компании.

"Процесс регистрации управляющей компании "Ленты" в России идет в соответствии с планом, и мы рассчитываем завершить его в первом квартале 2021", - говорится в сообщении "Ленты"!.

Ранее ретейлер отмечал, что редомициляция даст акционерам более надежную налоговую структуру, которая снизит налоговые риски в России. Благодаря принятому решению "Лента" сможет зарегистрироваться в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области. Головная компания будет называться Международная компания публичное акционерное общество "Лента".

"Лента" - одна из крупнейших розничных сетей страны. ООО "Севергрупп" принадлежит 77,99% акций ретейлера, в свободном обращении находятся 21,04% акций. "Лента" управляет 253 гипермаркетами в 88 городах России и 140 супермаркетами в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах.