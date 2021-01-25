ОСК и Санкт-Петербург подписали соглашение о взаимодействии

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Соглашение о взаимодействии между Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) и Санкт-Петербургом подписали генеральный директор ОСК Алексей Рахманов и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Об этом сообщила пресс-служба ОСК.

Соглашение стало результатом совместной работы городского правительства и корпорации для достижения национальных целей развития и эффективной реализации проектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Производительность труда", "Международная кооперация и экспорт".

"Петербург и ОСК совместно работают для повышения конкурентоспособности российского судостроения. Мы объединяем усилия для внедрения инноваций, повышения производительности труда, будем вместе продвигать петербургскую продукцию на мировые рынки", - сказал Беглов.

"Соглашение поможет в реализации многих наших совместных проектов. Это относится к воспитанию кадров для судостроения, к работе с малым и средним бизнесом города, с инвесторами, а также к проектной и научной работе", - отметил Рахманов. По словам генерального директора ОСК, только за последние 5 лет предприятия ОСК выплатили в городской бюджет более 9 млрд рублей налогов.

Рахманов подчеркнул, что благодаря поддержке правительства города на "Северной верфи" завершат строительство современного эллинга. Это будет самое большое производственное помещение в Петербурге: высота 75 м позволит строить практически все виды военных кораблей и гражданских судов.

"Благодаря судостроению в сложном для экономики 2020 году мы получили рост производства транспортных средств на 20%", - отметил Беглов. Губернатор подчеркнул, что научный и образовательный потенциал Петербурга способствует созданию в судостроительной отрасли высокопроизводительных рабочих мест. Город также окажет содействие в обучении сотрудников отрасли технологиям "бережливого производства".

Ранее сообщалось, что по итогам проведенного закрытого конкурса "Северная верфь" подписала контракт с ООО "ОСТ" на продолжение работ по реализации первого этапа строительства современного судостроительного комплекса на территории предприятия. Первый этап включает в себя строительство двух горизонтальных стапельных плит размером 250 на 100 м, перекрытых эллингом высотой 73,5 м, с мостовыми кранами грузоподъемностью 350 тонн. По состоянию на сентябрь 2020 года ООО "ОСТ" завершало устройство стапельных плит будущего эллинга, предназначенного для строительства кораблей и судов спусковой массой до 25 тыс. тонн.