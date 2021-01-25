ЦБ РФ определит требования к инвестиционным страховым продуктам

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Банк России установит требования к инвестиционным страховым продуктам, определив минимальные условия осуществления страховщиками инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ). Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

"Регулятор намерен определить минимальные условия осуществления страховщиками инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ). Это позволит исключить недобросовестные практики по введению потребителей в заблуждение относительно отдельных характеристик таких продуктов", - отмечается в сообщении.

В частности, для ограничения продаж потребителям исключительно инвестиционных продуктов под видом страховых предлагается усилить рисковую составляющую. Страховщики будут обязаны включать в правила страхования условие о том, что страховая защита по ИСЖ начинает действовать с момента уплаты первого взноса, а в случае смерти застрахованного лица выплата должна составлять не менее двукратного размера страховой премии.

Кроме того, ЦБ считает необходимым предусмотреть защиту капитала и вмененную доходность по любому договору ИСЖ и краткосрочному НСЖ на срок менее семи лет, подчеркнули в регуляторе. В конце действия договора клиент сможет получить доход в дополнение к возврату уплаченной страховой премии.

"Защита капитала будет действовать и на случай отказа потребителя от инвестиционной страховки. До уплаты третьего взноса клиент сможет вернуть уплаченные страховые взносы в размере 100%", - добавили в ЦБ.

До 15 февраля регулятор будет собирать предложения и замечания рынка к проекту соответствующего нормативного акта. Документ вступит в силу спустя 10 дней после дня его официального опубликования.

Рекомендации ЦБ

Ранее ЦБ рекомендовал страховым компаниям и их посредникам отказаться от продажи ряда продуктов с инвестиционной составляющей физлицам, не обладающим специальными финансовыми знаниями и опытом работы на рынке инвестиций. Речь идет об инвестиционном и отдельных видах договоров накопительного страхования жизни. В частности, рекомендовано не продавать неквалифицированным инвесторам полисы НСЖ, где предусмотрена единовременная уплата премии или где выплаты зависят от значений финансовых активов.