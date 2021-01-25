Авиакомпания S7 запустит еженедельные рейсы из Ростова-на-Дону в Кишинев

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 января. /ТАСС/. Авиакомпания S7 с конца января запустит международные рейсы из Ростова-на-Дону в столицу Молдавии, сообщили в пресс-службе аэропорта Платов, уточнив, что перелеты в Кишинев будут выполняться еженедельно.

"С 29 января открываются прямые рейсы авиакомпании S7 из Платова в столицу Республики [Молдова]- Кишинев. В соответствии с разрешением Росавиации, S7 Airlines уже открыла продажи билетов на еженедельные чартерные рейсы по маршруту.", - говорится в сообщении.

Уточняется, что рейсы будут выполняться по пятницам. "Из Платова самолет вылетает в 22:45, прилет в Кишинев - в 00:40. Обратно самолет отправляется в 01:30 субботы, а в 05:05 садится в Ростове-на-Дону", - добавили в пресс-службе.