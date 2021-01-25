ЕЭК возбудила антимонопольное дело в отношении Alcon

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) возбудила антимонопольное дело в отношении группы компаний Alcon и ее дистрибьюторов в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в связи с нарушением правил конкуренции. Об этом говорится в сообщении ЕЭК.

"Евразийская экономическая комиссия возбудила дело в отношении группы компаний Alcon и ее дистрибьюторов в ЕАЭС. Соответствующее решение принято в ЕЭК на заседании комиссии по рассмотрению дела о нарушении общих правил конкуренции на трансграничном рынке реализации медицинских систем производства компании Alcon", - отмечается в сообщении ЕЭК.

В ЕЭК добавили, что антимонопольный блок ЕЭК усмотрел признаки нарушения общих правил конкуренции со стороны группы компаний Alcon и ее дистрибьюторов в ЕАЭС по итогам завершившегося в конце 2020 года расследования на рынке медицинских изделий.

"Принятое процессуальное решение позволит изучить все обстоятельства дела, исследовать имеющиеся доказательства, а также даст ЕЭК основания истребовать необходимые документы, сведения и пояснения по вопросам, возникающим в ходе рассмотрения дела", - отмечают в комиссии.