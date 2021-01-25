Город Санья на Хайнане стимулирует финансовые компании премиями до $2,3 млн

ХАЙКОУ /Китай/, 25 января. /ТАСС/. Администрация города Санья утвердила новые меры по стимулированию деятельности крупных финансовых институтов. Как сообщила газета "Санья жибао", за создание представительства в этом населенном пункте на южном побережье острова Хайнань власти будут выдавать премии в размере до 15 млн юаней (более $2,3 млн).

По сведениям издания, соответствующие правила прописаны в постановлении о регистрации коммерческих организаций на территории центрального делового района Санья. Согласно принятому решению, премией имеют право воспользоваться лицензированные банки, обязующиеся в течение 10 лет не переносить офис и не менять основной вид деятельности. Кроме того, они должны подтвердить, что на регулярной основе будут заниматься оформлением реальных финансовых операций.

В соответствии с утвержденными правилами, премию могут получить и предприятия, удовлетворяющие требованиям хайнаньского правительства, специализация которых соответствует одному из приоритетных направлений современной сферы услуг. Для того чтобы уведомить власти о своем праве на стимулирующую выплату, компании должны направить в компетентные госорганы заявление с документацией, которая подтверждает размер их уставного капитала, регулярные налоговые отчисления и приемлемый масштаб коммерческих сделок.

Как уточняет газета, местные власти также предлагают целый ряд других поощрительных мер, в том числе субсидии и налоговые льготы.

Администрация Хайнаня планирует превратить Санья в крупный финансово-экономический центр с передовой инфраструктурой, где будут находиться штаб-квартиры крупных китайских и зарубежных компаний. Этот курортный город с населением 630 тыс. человек занимает площадь в размере более чем 1,9 тыс. кв. км, на его территории созданы особые зоны развития, в том числе для продвижения научных проектов и инноваций. По уровню благосостояния город занимает первое место среди всех прочих административно-территориальных единиц самой южной провинции КНР. Ожидается, что он сыграет важную роль в формировании Хайнаньского порта свободной торговли как ключевого транспортно-логистического узла Восточной и Юго-Восточной Азии.