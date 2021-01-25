Волгоградское УФАС аннулировало дорожный аукцион на сумму 500 млн рублей

ВОЛГОГРАД, 25 января. /ТАСС/. Волгоградские сотрудники областного управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) аннулировали полумиллиардный аукцион на ремонт дорог в городе Волжском под Волгоградом из-за нарушений в документации, сообщила в понедельник пресс-служба регионального антимонопольного ведомства.

Ранее в УФАС по Волгоградской области поступили жалобы от трех компаний, специализирующихся на ремонте дорог. Жалобы сводились к необоснованному, по мнению заявителей, отказу им аукционной комиссией в допуске к участию в аукционе с начальной максимальной ценой контракта в 503 млн рублей из-за отсутствия в составе заявок конкретных показателей ряда товаров (светофоров).

"Обстоятельства размещения закупки и выявленные при этом нарушения свидетельствуют о том, что документация заказчиком (комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Волжского) подготовлена плохо, изначально содержала критические изъяны и требует основательной доработки, поэтому нами выдано предписание об аннулировании данной закупки целиком. Кроме того, в отношении должностного лица заказчика, виновного в утверждении такой документации, будет решаться вопрос о привлечении его к административной ответственности", - приводятся в сообщении слова руководителя УФАС по региону Романа Лучникова.

В ведомстве отметили, что также в ходе рассмотрения жалоб установлено, что в результате внесения заказчиком изменений в аукционную документацию участники закупки были введены в заблуждение относительно правильности заполнения заявок на участие в аукционе, в результате чего трое участников из шести не были допущены к участию в аукционе, а снижение цены по итогам проведения торгов стало минимальным (всего 0,5% от начальной максимальной цены контракта).