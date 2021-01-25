Индекс Hang Seng в Гонконге поднялся до почти двухлетнего максимума

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 25 января. /ТАСС/. Торги на Гонконгской фондовой бирже в понедельник завершились уверенным ростом котировок. Индекс Hang Seng поднялся на 711 пунктов (2,41%) и вышел на отметку 30 159, свидетельствуют данные этой площадки.

Это самое высокое значение биржевого индикатора за последний 21 месяц. Улучшению деловой активности, отмечают эксперты, способствовал приток капитала из материкового Китая в сектор рынка, связанный с высокими технологиями.

В авангарде роста оказался китайский интернет-гигант Tencent со штаб-квартирой в Шэньчжэне. Его акции подорожали на 11% - до 766,5 гонконгских долларов за бумагу. Это стало новым рекордным значением для этой компании - шестой по размеру рыночной капитализации в мире.

На 8,11% улучшились позиции производителя телекоммуникационного оборудования ZTE. На 10% прибавили в стоимости активы разработчика полупроводниковой продукции SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation) - до 30 гонконгских долларов за акцию.

В целом за последний месяц индекс Hang Seng поднялся уже на 14,3%, показав лучший старт в начале года за несколько десятков лет.