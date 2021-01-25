Эксперты: в России доля сдержанных обещаний вернуть долги коллекторам может вырасти до 60%

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Доля сдержанных российскими заемщиками обещаний вернуть долги коллекторам может увеличиться до 60% в 2021 году. На начало декабря 2020 года доля сдержанных обещаний выросла до 59%, говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Также по данным ассоциации, по сравнению с предыдущим годом россияне стали чаще возвращать долги коллекторам. Так, на начало декабря 2020 года доля сдержанных обещаний выросла до 59% против 58% на ту же дату 2019 года.

"При сохранении текущих темпов восстановления экономики мы надеемся, что средний платеж по просроченному долгу в 2021 году вернется к своему привычному значению - 4-4,5 тыс. рублей, а доля сдержанных обещаний в рамках работы по договору переуступки прав требований может составить 60%", - приводится в исследовании слова президента НАПКА Эльмана Мехтиева.

Также из данных ассоциации следует, что процент должников, обещающих погасить задолженность, вырос до четверти на начало декабря 2020 года против 24% в декабре предыдущего года.

Средний платеж коллекторам на начало декабря 2020 года составил 3 849 рублей, что на 742 рубля меньше, чем в том же месяце 2019 года "Отчасти размер среднего платежа может служить одним из подтверждением восстановления платежеспособности населения. Кроме того, традиционно декабрь - месяц, когда у многих возрастает доход за счет премий и бонусов, которые направляются именно на погашение. Ко всему прочему сейчас мы видим определенные поведенческие изменения у заемщиков - многие перешли на сберегательную модель, как следствие, в конце месяца остается больше свободных средств, которые направляются для оплаты задолженности", - комментирует генеральный директор НСВ Роман Волосников.