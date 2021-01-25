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Туроператоры сообщили, что летний отдых в отелях Юга России подорожал в среднем на 10%

В АТОР ожидают, что в дальнейшем цены продолжат расти

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Цены на летний отдых в отелях Юга России в среднем выросли в январе на 10% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"По данным туроператоров, уже в январе на этапе раннего бронирования туров на Юг России, цены отелей на лето 2021 года выросли по сравнению с январем 2020 года от 3 до 20% в зависимости от категории отеля. Средний рост цен по рынку на летнее размещение на черноморских курортах Краснодарского края и Крыма, по общему мнению туроператоров, сейчас составляет 10% по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении АТОР.

На летний сезон действуют акции раннего бронирования, при этом участники рынка ожидают, что в дальнейшем цены продолжат расти. Рост цен обусловлен рыночными факторами, прежде всего - значительным увеличением спроса, поясняют туроператоры.

При этом некоторые опрошенные АТОР участники рынка считают, что в период высокого спроса рост цен на отдых на Юге России может достигнуть 20-30% по сравнению с прошлым годом. Цены растут также на сопутствующие услуги и сервисы, предупреждают туроператоры.

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