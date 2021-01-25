ФАС намерена оштрафовать "Лабораторию Касперского" за недостоверную рекламу

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала недостоверной рекламу программного обеспечения (ПО) Kaspersky Password Manager, что влечет административную ответственность в виде штрафа. Об этом говорится в сообщении ведомства.

С претензией к рекламе программного обеспечения в ведомство обратился гражданин, отметили в ФАС.

В антимонопольной службе сообщили, что реклама продукта стоимостью 450 рублей распространялась с 1 июля 2018 года по 18 сентября 2020 года с помощью сервиса "Яндекс.Директ". При этом с 12 августа 2020 года стоимость ПО Kaspersky Password Manager увеличилась до 900 рублей за лицензию на одного пользователя за один год. Однако после изменения цены ПО реклама с указанием его стоимости в размере 450 рублей продолжала распространяться.

"Поскольку на момент рассмотрения антимонопольного дела "Лаборатория Касперского" прекратила вышеуказанную рекламу, ФАС не стала выдавать предписание о прекращении нарушения. Вместе с тем материалы дела переданы для возбуждения дела об административном правонарушении для вынесения постановления о наложении штрафа по факту нарушения закона о рекламе", - уточнил заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров, слова которого приводятся в сообщении.