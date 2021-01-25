Роботизированную систему для молочного производства разработали в московском Технополисе

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Резидент особой экономической зоны "Технополис "Москва" Bitrobotics разработал высокотехнологичную роботизированную систему по укладке нарезанного сыра для молочного производства в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Передовые цифровые решения, которые предлагают московские компании, применяются в различных отраслях промышленности. Они помогают сократить издержки, повысить производительность линий, снизить процент брака. Так, резидент ОЭЗ "Технополис "Москва" - компания Bitrobotics сейчас реализует новый проект для ГК "Нева Милк" по роботизированной укладке нарезанного сыра. Кроме того, решения компании представлены в нашем "Банке технологий", это специализированная площадка, где собраны новейшие разработки, позволяющие предприятиям в кратчайшие сроки подобрать необходимую технологию для внедрения и скорректировать ее параметры под свои задачи и профиль деятельности, а всего там представлено уже около 40 решений", - приводятся слова руководителя департамента Александра Прохорова.

Отмечается, что особенность разработки заключается в ее унифицированных элементах производства. Так, машинное 3D-зрение сканирует и определяет наличие сыра в месте забора продукта, а дельта-робот производит захват, перенос и укладку сыра на конвейер. Благодаря высокой точности движения и кинематики, использование дельта-робота позволяет получить максимальную производительность при выполнении высокоскоростных операций по захвату и перемещению продукта.

Как добавил генеральный директор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев, компактные размеры дельта-робота легко интегрируются в производственную линию. Сам процесс происходит "за стеклом", что исключает прямой контакт с продуктом и сохраняет участок линии в чистоте. Запуск в эксплуатацию планируется в феврале 2021 года.

"Пандемия значительно ускорила темп развития промышленной роботизации. Многие предприятия находятся в поиске наиболее актуальных решений для того, чтобы сохранить свои позиции на рынке и увеличить эффективность производства. Если раньше компании не видели необходимости в автоматизации технологических процессов, то сейчас этот вопрос становится острым. К 2025 году большинство операций на производствах будут выполнять роботы", - отметил руководитель компании Bitrobotics Святослав Стесин.

Компания-разработчик работает в ОЭЗ "Технополис "Москва" с 2019 года, а ее решения уже внедрены на крупных предприятиях московской промышленности. Новый проект расширит географию присутствия производителя.