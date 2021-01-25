Минюст зарегистрировал организацию по защите прав частных трейдеров

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Министерство юстиции зарегистрировало "Национальный союз частных трейдеров и инвесторов на финансовых рынках", который занимается защитой прав и интересов граждан как на финансовых рынках, так и рынках криптовалют. Об этом ТАСС сообщили в некоммерческой организации, учредителями которой стали в первую очередь сами частные трейдеры и инвесторы, а также биржевые эксперты и юристы.

Импульсом к созданию независимой от индустрии организации стало беспрецедентное падение котировок фьючерсных контрактов на нефть марки Light Sweet Crude Oil (WTI) на бирже NYMEX (CME Group) в апреле 2020 года. Тогда цена фьючерса впервые в истории опустилась до отрицательных значений - вплоть до минус $40,32 за баррель. Московская биржа была вынуждена прервать торги на нижней границе ценового коридора в $8,84 за баррель в то время, как торги фьючерсом на NYMEX продолжались. После окончания сессии Мосбиржа объявила, что все контракты будут закрыты в соответствии с ценой, которая определяется NYMEX, - по минус $37,63 за баррель. В результате многие участники торгов понесли серьезные потери.

"Из-за неготовности брокерской и биржевой индустрии, множество трейдеров по всему миру потеряли огромные деньги. При этом, практически везде, кроме России, индустрия компенсировала в досудебном порядке пострадавшим трейдерам потери от отрицательных цен, понимая, что в их правовой и регуляторной системе ответственность за подобные случаи лежит не на трейдерах, а на индустрии", - заявил председатель союза Илья Коровин.

Он добавил, что триггером для создания союза была именно невозможность достижения компромисса с торговой площадкой в вопросе урегулирования потерь - инвесторы, пострадавшие от отрицательных цен на нефть, более полугода ведут судебный процесс против Московской биржи и Национального клирингового центра по коллективному иску на сумму свыше 300 млн рублей.

"Сегодня трейдер оказывается самым незащищенным участником рынка, хотя, казалось бы, именно он приносит на рынок свои деньги. <…> Я уверен, что союз станет важным участником системы защиты трейдеров, в том числе юридической", - считает соучредитель союза - адвокат Дмитрий Кравченко. По его словам, в рамках организации частным трейдерам и инвесторам будет оказана юридическая защита в случае нарушений их прав со стороны брокеров, бирж и других игроков.

Кроме этого, одним из главных направлений деятельности союза станет работа над совершенствованием правового регулирования финансового рынка России. В частности, вопросов работы трейдеров как на классических, так и новых рынках (криптовалюта, токены), добавляет соучредитель союза и председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Ассоциации юристов России Александр Журавлев.