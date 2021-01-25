Первый блок Белорусской АЭС планируют ввести в промэксплуатацию в феврале

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Росатом рассчитывает сдать первый блок Белорусской АЭС в промышленную эксплуатацию в феврале 2021 года, сообщается в Telegram корпоративной газеты госкорпорации "Страна Росатом".

"Ввод первого энергоблока Белорусской АЭС в промышленную эксплуатацию ожидается в феврале", - отмечается в сообщении.

Пока на первом блоке Белорусской АЭС идет этап опытно-промышленной эксплуатации, начавшийся 22 декабря 2020 года. Этот этап - финальная и самая продолжительная проверка энергоблока перед вводом в работу, он подразумевает большой комплекс проверок и испытаний оборудования на мощности реакторной установки от 75% до 100%, в том числе динамические испытания с принудительным отключением различного основного оборудования.

Ввод первого блока Белорусской АЭС в промэксплуатацию ранее был запланирован на первый квартал 2021 года.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце. Для первой АЭС в Белоруссии выбран российский проект поколения III+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности.

Энергоблок №1 Белорусской АЭС стал первым действующим блоком новейшего поколения III+, построенным по российским технологиям за рубежом. В настоящее время три энергоблока подобного типа успешно эксплуатируются в России: два на Нововоронежской АЭС и один на Ленинградской АЭС.