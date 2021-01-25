Кабмин поддержал законопроект единороссов о защите минимального дохода граждан

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Правительство РФ поддержало законопроект "Единой России" о гарантированном минимальном доходе в размере прожиточного минимума, защищенном от списания за долги. Об этом говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале партии.

"Правительство поддержало законопроект "Единой России" о защите минимального дохода граждан. Документ планируют внести в Госдуму в ближайшее время и принять в весеннюю сессию. Он предоставит гражданам право защитить положенный прожиточный минимум в случае возбуждения дела о списании средств за долги", - говорится в тексте.

Для сохранения указанной суммы, уточняют единороссы, необходимо будет обратиться в Федеральную службу судебных приставов и указать один счет в одном банке для хранения соответствующих средств. "Эта норма поддержит граждан, попавших в трудное финансовое положение, и лиц на их иждивении", - считают авторы инициативы.

В сентябре прошлого года председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поручил фракции единороссов в Госдуме создать рабочую группу по модернизации законодательства в сфере занятости, которая в том числе проанализирует возможность введения в России минимального гарантированного дохода граждан. По его словам, под ним имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности и социально-экономического положения.