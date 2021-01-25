Кабмин продлевает на год действие лицензий для предпринимателей из некоторых сфер

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Правительство РФ продлевает на год действие лицензий для предпринимателей, работающих в ряде сфер, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник на совещании со своими заместителями.

"Правительство продлит еще на 12 месяцев действие ряда лицензий и разрешений, которые истекают в этом году, соответствующее постановление подготовлено", - сказал глава кабинета министров, говоря о теме поддержки предпринимателей.

По его словам, "в этот раз мера "лицензии автоматом" коснется порядка десяти сфер, что позволит не только продолжить работу в рамках прежних разрешительных документов, но и более плавно распределить нагрузку, связанную с необходимостью их переоформления".

Премьер-министр отметил, что "такая мера поддержки во время распространения коронавируса показала свою эффективность". "Были перенесены сроки действия в отношении более чем 41 тыс. лицензий и свыше миллиона иных разрешений, это позволило, прежде всего, защитить здоровье людей, а бизнесу - снизить издержки по переоформлению документов и продолжить работу", - констатировал Мишустин.

В Минэкономразвития пояснили, что министерство разработало и внесло изменения в постановление в связи с текущей эпидемиологической ситуацией. Изменения основаны на анализе ранее реализованной меры "лицензия автоматом" и подготовлены совместно с Минздравом России, Минтрудом России, Минстроем России, Рособрнадзором и иными ведомствами.

Сферы деятельности

"В 2021 году предлагается продлить разрешения в социально значимых сферах, в том числе таких как медицинская, фармацевтическая, образовательная деятельность, сферах экологии, охраны труда и других. Также предусматривается право органов власти по принятию в 2021 году решений о применении дистанционных средств контроля при получении, переоформлении, продлении разрешений", - отмечают в Минэкономразвития.

По данным министерства, изменения охватят более 450 тыс. разрешений, позволят сократить издержки хозяйствующих субъектов, связанные с прохождением разрешительных процедур и минимизировать число контактов с представителями органов власти.

На 2021 год предлагается продлить срок действия аккредитации и сертификации специалистов медицинской и фармацевтической деятельности, аккредитацию образовательных программ, лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, квалификационные аттестаты оценщиков, результаты проведения специальной оценки условий труда, результаты обучения по охране труда и проверки знаний требований по охране труда для отдельных категорий работников, аккредитации в национальной системе аккредитации, заключение государственной экологической экспертизы.

Льготные кредиты

Кроме того, малый и средний лесопромышленный бизнес в России сможет получить льготные кредиты в 2021 году на модернизацию производства, сообщил Мишустин.

"Необходимо стимулировать предпринимателей к созданию мощностей по глубокой переработке древесины. Правительство предусмотрело для малого и среднего бизнеса, который работает в сфере заготовки леса, возможность получения льготного кредита на модернизацию производства", - сказал премьер.

По словам Мишустина, важно, чтобы "предприниматели уже в этом году могли начать работу по обновлению основных фондов и созданию мощностей по глубокой переработке, и на экспорт из России шло не сырье и продукция низкого передела, а мебель, фанера, картон и другая продукция с высокой добавленной стоимостью". Глава правительства также указал на необходимость повышения заинтересованности бизнеса во вложениях в деревянное домостроение или производство альтернативных видов биотоплива.

Премьер добавил, что правительство ведет работу над новой редакцией стратегии развития лесного комплекса на ближайшие девять лет. По его словам, с учетом тех задач и поручений, которые поставил перед кабмином президент, "в течение этого года предстоит в пилотном режиме выстроить взвешенную и сбалансированную систему полномочий в сфере лесного надзора между органами власти всех уровней".