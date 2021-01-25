Кабмин поддержал законопроект единороссов о "гаражной амнистии"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Правительство РФ поддержало законопроект "Единой России" о так называемой гаражной амнистии. Об этом говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале партии в понедельник.

"Правительство поддержало законопроект "Единой России о "гаражной амнистии", - отмечается в сообщении. Уточняется также, что Дума планирует рассмотреть законопроект в первом чтении в последнюю неделю января.

Как отметили в пресс-службе партии, кабмин поддержал документ, внеся в него несколько предложений. "В частности, предлагается разрешить местным и региональным властям заниматься комплексным кадастровым учетом. Также в проект предложено внести норму о возможности приобретения в собственность земельных участков общего пользования", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Документ был внесен на рассмотрение палаты парламента 16 декабря прошлого года главой комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком. Законопроектом предусмотрен механизм предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи, возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса, то есть до 30 декабря 2004 года. Согласно проекту, до 1 января 2026 года гражданин, использующий такой гараж, который является объектом капитального строительства, имеет право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, на котором расположен гараж, если участок был предоставлен гражданину организацией или органом власти, либо если гараж или участок распределены гражданину на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива.

Определен перечень документов, необходимых для приобретения гражданами таких земельных участков. Предусматривается одновременный государственный кадастровый учет и государственная регистрация права собственности на возведенный до введения в действие Градостроительного кодекса гараж и на земельный участок под ним.

Проблема документального оформления гаражей была озвучена на приеме председателя "Единой России" Дмитрия Медведева в сентябре. Тогда он сообщил, что поручит фракции единороссов в Госдуме рассмотреть и принять этот законопроект в приоритетном порядке.