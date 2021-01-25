Костин предупредил о возможных "пузырях" из-за завышенных ожиданий high-tech компаний

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин видит возможность образования "пузырей" на финансовом рынке из-за завышенных ожиданий компаний, занимающихся цифровыми технологиями, по дальнейшему росту спроса на их продукцию. Об этом банкир заявил на сессии Всемирного экономического форума (ВЭФ), которая проходит в режиме онлайн.

"Мы видим, что некоторые цифровые компании, которые никогда не имели положительного финансового результата, сейчас торгуются на бирже с миллиардными долларовами стоимостями. <…> И есть много ожиданий, я думаю, спекулятивных, которые могут привести к образованию финансовых "пузырей". Цифровые компании сейчас используют ситуацию, когда все ожидают, что в следующем году будет очередной рост цифровых продуктов и цифровых компаний. Я думаю, в этом отношении следует быть очень осторожными", - сказал Костин.

Кроме того, банкир отметил возможные риски продолжительной мягкой денежно-кредитной политики. По мнению главы ВТБ, существующая "очень мягкая денежно-кредитная политика не должна продолжаться слишком долго", так как в противном случае деньги будут терять свою стоимость.

О ВЭФ

В декабре 2020 года женевская штаб-квартира ВЭФ сообщила, что традиционно проходившая в швейцарском городе Давосе ежегодная встреча лидеров бизнеса и глобальной политики пройдет в 2021 году Сингапуре с 13 по 16 мая. Как говорил исполнительный директор ВЭФ Эдриан Монк, организация также запланировала на 25-29 января 2021 года традиционную "давосскую неделю", которая будет проходить в онлайн-формате. Речь пойдет о "восстановлении доверия и разработке принципов, политики и партнерства". Кроме того, 6-7 апреля 2021 года ВЭФ проведет в Токио саммит на тему "глобального технологического управления".