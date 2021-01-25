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Кабмин 28 января рассмотрит новую редакцию лесной стратегии до 2030 года

Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, чт работа над стратегией развития лесного комплекса на ближайшие девять лет велась с учетом задач и поручений, поставленных президентом России Владимиром Путиным

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Правительство России планирует в четверг, 28 января, рассмотреть обновленный вариант Стратегии развития лесного комплекса на период до 2030 года. Об этом заявил в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями, заслушав доклад вице-премьера Виктории Абрамченко о работе над новой редакцией данной стратегии.

"Надо, конечно, оперативно доработать документ, чтобы мы могли его рассмотреть уже в четверг на заседании правительства", - сказал глава кабмина.

По его словам, работа над стратегией развития лесного комплекса на ближайшие девять лет велась с учетом задач и поручений, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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