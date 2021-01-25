Bloomberg: золотодобытчик "Высочайший" рассматривает возможность проведения IPO

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Золотодобытчик "Высочайший" (GV Gold) вновь рассматривает возможность проведения IPO (первичное публичное размещение акций), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Дополнительные подробности в сообщении агентства не приводятся.

"Компания регулярно ведет переговоры с широким кругом банков и консультантов и рассматривает различные варианты сотрудничества с ними. Однако о каких-либо конкретных договоренностях или планах на рынках капитала говорить преждевременно", - рассказали ТАСС в пресс-службе "Высочайшего".

Ранее компания рассматривала проведение IPO в 2018 году.

В январе 2021 года золотодобытчик утвердил новую дивидендную политику, согласно которой целевой уровень дивидендов составляет 40% от показателя EBITDA при условии соотношения чистого долга к EBITDA ниже 1,5x. В случае, если соотношение чистый долг/EBITDA за последние 12 месяцев находится выше 1,5x и ниже 2,5х, то совет директоров может принять решение о направлении на дивиденды 30% от EBITDA. При уровне чистого долга к EBITDA от 2,5х до 4,0x дивиденды компания может направить на дивиденды до 20% EBITDA. При уровне чистого долга к EBITDA выше 4,0x дивиденды не выплачиваются.

О компании

"Высочайший" разрабатывает месторождения золота в Иркутской области и Якутии. Основными акционерами компании являются председатель совета директоров Сергей Докучаев и члены совета директоров Наталия Опалева и Валериан Тихонов - на конец 2020 г., согласно отчетности, они владели по 20,36% компании каждый.