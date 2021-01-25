Coca-Cola вложила более 850 млн рублей в развитие завода в Москве

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Производитель безалкогольных газированных напитков Coca-Cola направил более 850 млн рублей на развитие завода в Москве. Об этом говорится в сообщении компании.

"В 2020 году на предприятии запустили скоростную линию по разливу напитков, способную наполнить 48 тыс. ПЭТ в час. В проект было вложено почти 850 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Московский завод Coca-Cola HBC Россия был открыт в 1994 году. На нем производят более 60% всех наименований компании под 14 брендами: Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite, Fanta, BonAqua, Schweppes, Burn, Monster. Для их производства используется преимущественно сырье местных поставщиков - локальные закупки составляют 96% от общего числа. Семь производственных линий московского предприятия позволяют разливать напитки в пластиковую бутылку, алюминиевую банку, пластиковые пакеты 10 л и 20 л для кафе и ресторанов, а также в стеклянную бутылку. Последние поставляются со столичного завода по всей России и в Белоруссию.