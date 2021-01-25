Бизнес-омбудсмен Москвы собрала около 100 инициатив для доклада мэру

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева собрала около 100 инициатив бизнеса для доклада мэру Москвы Сергею Собянину. Об этом она сообщила журналистам в понедельник.

"Что касается доклада - у нас уже около 100 инициатив собрано. Чтобы оставить их в докладе, мне нужно знать мнение большинства, поэтому сейчас я начинаю такой "рейд" по всем общественным организациям - это 30 отраслевых сообществ и 5 крупных бизнес-объединений Москвы. Вот в пяти точках с отраслевыми сообществами мы соберемся, чтобы эти инициативы обсудить", - сказала бизнес-омбудсмен.

По ее словам, ключевая инициатива в докладе - отмена НДС для ресторанного бизнеса. "Правительство Москвы это поддержало, мы будем дальше с ней выходить, потому что доклад идет наверх, не только Сергею Семеновичу Собянину, он идет к Борису Юрьевичу Титову - федеральному омбудсмену (уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей - прим. ТАСС)", - пояснила Минеева.

Она также отметила, что бизнес просит продления тех мер, которые были в 2020 году. "Мы сейчас будем просить, чтобы либо простили [долг бизнесу], либо продлили, либо отменили для каждого налога, для каждой уплаты аренды, для каждой отрасли. Будет такой доклад, очень структурированный по отраслям", - заключила она. Доклад Собянину планируется представить в марте.