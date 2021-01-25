Reuters: BP сократила в семь раз штат своей геолого-разведочной группы

ЛОНДОН, 25 января. /ТАСС/. Британская нефтегазовая корпорация BP в семь раз сократила штат своей исследовательской геолого-разведочной группы, теперь он составляет менее 100 человек. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на источники в компании.

Согласно данным норвежской консалтинговой компании Rystad Energy, в 2020 году BP приобрела лицензии на проведение геолого-разведочных работ на площади около 3 тыс. кв. км - наименьшей с 2015 года. Это значительно ниже, чем доля Shell, составляющая 11 тыс. кв. км, или же доля Total, которая равна примерно 17 тыс. кв. км. Ежегодные расходы на проведение таких изысканий в BP снизили до $400 млн, что почти вполовину меньше, чем в 2019 году. Для сравнения, в 2010 году на эти цели было израсходовано $4,6 млрд, пишет Reuters.

Как отмечает агентство, один из руководящих сотрудников корпорации заявил, что ситуация в геолого-разведочной группе "резко меняется". Сотни геологов, инженеров и ученых переведены в другие отделы или же просто ушли из корпорации. Официально в ВР отказались комментировать кадровые изменения, которые публично не разглашаются.

Корпорация объявила в августе прошлого года о намерении продать часть нефтегазовых активов с целью увеличения инвестиций в возобновляемые источники энергии. Согласно источникам в компании, на эти планы, которые обсуждались на заседании руководства BP в июле, не повлияет даже возможное возвращение цен на нефть к показателю $65-70 за баррель.

Ранее BP заявила о том, что планирует к 2050 году сократить выбросы парниковых газов до нулевого нетто-показателя, не отказываясь при этом от добычи нефти и газа. Глава корпорации Бернард Луни тогда подчеркнул, что мировой энергетической отрасли придется перестраиваться на производство чистой энергии, и пообещал осуществить "фундаментальные преобразования" в деятельности BP.