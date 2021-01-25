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В Минфине прокомментировали уголовное дело о поставке неработающего ПО

Дело о мошенничестве при поставке неработоспособного программного обеспечения возбудили по заявлению Минфина шесть лет назад, уточнили в министерстве

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Уголовное дело о мошенничестве при поставке неработоспособного программного обеспечения Минфину РФ было возбуждено по заявлению министерства шесть лет назад, говорится в сообщении Минфина.

"Уголовное дело было возбуждено на основании заявления Минфина России шесть лет назад. Поводом стало выявление сотрудниками министерства недобросовестных действий исполнителя. В настоящее время денежные средства, выплаченные в рамках государственного контракта, в полном объеме возвращены в бюджет", - отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что Следственный комитет расследует уголовное дело о мошенничестве при поставке неработоспособного программного обеспечения Минфину. По версии следствия, исполнитель при заключении госконтракта знал, что не сможет создать требуемое ПО, однако ввел заказчика в заблуждение, чтобы получить основную долю оплаты.

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