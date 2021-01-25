ЕК потребовала от AstraZeneca объяснить двукратное сокращение поставок вакцины в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 25 января. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) потребовала от AstraZeneca разъяснений в связи с объявлением компании о сокращении на 60% поставок вакцин в ЕС и потребовала выполнять контракт в полном объеме. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер. При этом Еврокомиссия не намерена пересматривать свою стратегию вакцинации.

"Еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидис направила письмо руководству компании, потребовав дополнительных разъяснений в связи с объявлением компании на прошлой неделе о сокращении поставок вакцины в ЕС. Она подчеркнула необходимость выполнения обязательств компании по контракту с ЕС, - подчеркнул он. - Ввиду серьезности ситуации вопрос о поставках в ЕС будет обсуждаться сегодня на заседании Управляющего совета компании с участием представителей ЕС".

В свою очередь глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер сообщил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с главой AstraZeneca, в котором также потребовала осуществления поставок в ЕС в полном объеме.

"Еврокомиссия инвестировала значительные средства в производственные мощности [AstraZeneca] еще до начала производства вакцины. В этих условиях Еврокомиссия настаивает на использовании компанией всех средств и возможностей для выполнения своих контрактных обязательств. Еврокомиссия настаивает на проявлении компании максимальной гибкости для этого", - заявил он.

Мамер также отметил, что Еврокомиссия пока не планирует никаких юридических действий против AstraZeneca, предпочитая пока "вести откровенный диалог с компанией, чтоб обеспечить получение вакцины". Он также отметил, что, несмотря на значительное сокращение поставок со стороны двух ведущих поставщиков в ЕС - Pfizer и AstraZeneca, Еврокомиссия пока не намерена пересматривать цели своей стратегии вакцинации, согласно которой страны ЕС должны вакцинировать до лета 70% своего населения.