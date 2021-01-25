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Лавров заявил, что товарооборот между Россией и Южной Осетией растет, несмотря на пандемию

Глава МИД РФ отметил, что за первые три квартала 2020 года товарооборот вырос почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Товарооборот между Россией и Южной Осетией увеличился на 20% за первые три квартала 2020 года, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с и.о. министра иностранных дел Южной Осетии Дмитрием Медоевым.

"Несмотря на пандемию, отмечу, что у нас растет двусторонний товарооборот. Согласно последней имеющейся статистике Федеральной таможенной службы России, за первые три квартала 2020 года он вырос почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года", - сказал он.

Главы МИД двух стран подписали план межведомственных консультаций МИД на 2021-2022 годы. Медоев подчеркнул, что это имеет большое значение. "Мы продолжим ту линию, которую начали в двухсторонних отношениях. Министерство иностранных дел РФ и Министерство иностранных дел Республики Южная Осетия находятся в постоянном контакте: и в прямом, и через наши посольства", - добавил он.

Медоев подчеркнул, что Цхинвал высоко ценит межгосударственные отношения, которые сложились после признания Россией независимости Южной Осетии.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияЮжная Осетия
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