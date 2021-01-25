Максим Евдокимов назначен гендиректором Okko

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Генеральным директором онлайн-кинотеатра Okko назначен Максим Евдокимов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сервиса.

"На должность генерального директора Okko назначен Максим Евдокимов, а на позицию руководителя "Okko Спорт" - Олег Манжа", - сказал собеседник агентства.

Максим Евдокимов ранее занимал пост директора по продукту Okko, к команде сервиса он присоединился в декабре 2020 года. Ранее Еводокимов занимал позицию вице-президента, руководителя дирекции по развитию экосистемы физических лиц розничного блока Сбербанка и возглавлял команду, занимавшуюся разработкой ключевого продукта экосистемы Сбера - "СберПрайм". До этого Евдокимов занимал пост вице-президента и руководителя направления мобильных сервисов Тинькофф банка.

Манжа до нового назначения был директором по маркетингу "Okko Спорт". До прихода в Okko в 2020 году на протяжении 14 лет занимал пост генерального директора агентства Sportima, ранее был руководителем маркетинга в компании Sprandi.

По информации пресс-службы, Яна Бардинцева, занимавшая пост генерального директора Okko, и Михаил Гершкович, руководитель "Okko Спорт", приняли решение уйти из компании.

Okko - один из крупнейших онлайн-кинотеатров в России, его деятельность началась в 2011 году. По оценкам сервиса, его ежемесячная аудитория составляет 2,8 млн человек.