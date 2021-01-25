{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин: другие страны пытаются помешать развитию гражданского самолетостроения в России

Президент заявил, что другие государства "чуть ли не на каждом шагу палки в колеса вставляют", в частности, путем санкций

ЗАВИДОВО, 25 января. /ТАСС/. Другие государства "вставляют палки в колеса" развитию гражданского авиастроения в РФ и делают это в том числе при помощи санкций. Об этом заявил в понедельник президент России Владимир Путин на встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.

"Гражданское авиастроение [в РФ] развивается. [Другие страны] стараются нам мешать, я уже об этом говорил. Вот создается у нас среднемагистральный самолет МС-21. Чуть ли не на каждом шагу палки в колеса вставляют с помощью тех же санкций", - сказал президент.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Банк России предложил наделить суд правом оценки стоимости выкупа акций у миноритариев
В ЦБ считают, что предварительный судебный контроль обеспечит баланс интересов всех участников правоотношений
Читать полностью