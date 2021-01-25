Пассажиры "Победы" смогут выкупить соседнее кресло

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" разрешит пассажирам выкупать авиабилет на соседнее кресло, чтобы оно оставалось пустым или было использовано для ручной клади или других целей. Об этом говорится в сообщении "Победы". Стоимость услуги будет равна стоимости авиабилета на конкретный рейс.

"Входящий в Группу "Аэрофлот" лоукостер "Победа" запустил на официальном сайте pobeda.aero услугу Extraseat для комфортного перелета. Услуга дает возможность клиентам использовать соседнее кресло в салоне самолета по своему усмотрению - оставить свободным для личного комфорта или разместить на нем дополнительную ручную кладь, не превышающую габаритами 38х40х110 см и весом до 32 кг", - говорится в сообщении перевозчика.

Сейчас при покупке авиабилета необходимо предоставлять паспортные данные, что затрудняет выкуп соседнего места, даже если пассажир готов купить фактически два авиабилета для себя.

"Мы стали получать от клиентов больше обращений с просьбой разрешить забронировать соседнее кресло. Кто-то хочет лететь без соседа, кто-то решил использовать кресло для ребенка до двух лет, который может лететь бесплатно на коленях родителя, а кому-то необходимо провезти в салоне ручную кладь, требующую особого бережного отношения. Например, музыкальный инструмент или произведение искусства, или фото и видеоаппаратура. Теперь прямо на нашем сайте клиент может самостоятельно забронировать соседнее кресло для своего перелета", - отметил гендиректор "Победы" Андрей Калмыков.

В компании добавили, что у услуги не будет фиксированной стоимости.

"Как и при покупки билета она рассчитывается автоматически с учетом загрузки рейса и даты покупки билета относительно вылета, и может начинаться от 499 рублей", - отметили в "Победе".