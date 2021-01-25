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Банк России предложил наделить суд правом оценки стоимости выкупа акций у миноритариев

В ЦБ считают, что предварительный судебный контроль обеспечит баланс интересов всех участников правоотношений

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Банк России предлагает наделить суд правом оценивать справедливость условий и стоимость выкупа акций у миноритариев в случае, когда мажоритарный акционер получает контроль над публичным обществом. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Выступать в качестве независимого арбитра суд будет на предварительном этапе, до начала выкупа. "Это усилит защиту миноритарных акционеров и поможет предотвращать выкуп ценных бумаг в условиях искусственного установления контроля над компанией", - пояснили в ЦБ.

Регулятор добавил, что, согласно практике, именно порядок определения цены и обеспечение выкупа по справедливой стоимости являются ключевыми и самыми острыми вопросами в процедуре принудительного выкупа ценных бумаг.

"Сейчас он происходит после публичной оферты на основании требования мажоритария о выкупе и без решения суда. Мажоритарии стремятся сократить расходы, занижая цену акций. В свою очередь миноритарные акционеры не могут привести доказательства, подтверждающие рыночную стоимость ценных бумаг, поскольку не имеют доступа к необходимым документам публичного общества, а также лишены возможности провести экспертизу стоимости ценных бумаг", - также отметили в Банке России, добавив, что предварительный судебный контроль обеспечит баланс интересов всех участников данных правоотношений.

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