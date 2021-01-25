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Вице-президентом "Ростелекома" по стратегии назначили Сергея Крылова

Сергей Крылов с 2007 года работал в московском офисе компании McKinsey & Company

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Партнер McKinsey & Company Сергей Крылов назначен вице-президентом по стратегии "Ростелекома", говорится в сообщении оператора в понедельник.

Должность вице-президента по стратегии - новая в компании. Крылов на этой позиции в прямом подчинении президенту компании будет курировать вопросы стратегического развития группы компаний "Ростелеком", поясняется в сообщении.

Крылов с 2007 года работал в московском офисе компании McKinsey & Company, где в том числе занимал позицию партнера и руководил проектами в области стратегического развития, построения организационных моделей и повышения операционной эффективности компаний телекоммуникационного и банковского секторов.

После консолидации 100% мобильного оператора Tele2 "Ростелеком" планировал представить обновленную стратегию группы компаний. Изначально принять новую стратегию и финансовую модель группы с учетом консолидации Tele2 планировалось до конца первого полугодия 2020 г. Впоследствии эти планы перенеслись на конец первого квартала 2021 года, заявлял в ноябре президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

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