Путин: структура потребления энергии вряд ли сильно изменится в ближайшие десятилетия

ЗАВИДОВО /Тверская область/, 25 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшие десятилетия вряд ли существенно изменится структура энергопотребления, а углеводороды надолго сохранят востребованность.

"По оценке экспертов, не только наших, но и международных, объемы потребляемой энергии в связи с ростом энергии тоже будут увеличиваться. Больше, конечно, будет применяться альтернативных видов энергии, но в ближайшие десятилетия структура потребления энергии вряд ли существенным образом изменится. И все равно углеводороды будут востребованы на протяжении длительного периода времени", - сказал он в понедельник на встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.

При этом Путин отметил, что Россия занимается и будет заниматься развитием альтернативных источников энергии. "Но если мы рачительно и по-современному будем использовать углеводороды, а это тоже можно и нужно делать, то конца и края не видно применению в практической жизни этого углеводородного сырья", - указал глава государства.