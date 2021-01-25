В России планируют начать эксплуатировать летающее такси в 2025 году

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Начало эксплуатации первого летающего такси в России планируется в 2025 году, сообщил в понедельник журналистам гендиректор компании по созданию дронов-такси "Ховер", способных доставлять пассажиров и груз по воздуху, Александр Атаманов. Презентация летающего такси прошла в понедельник на малой арене "Лужников" в Москве.

"По прогнозам мировых экспертов, считается, что годом начала первого этапа внедрения летающих дронов-такси станет 2025-й. Мы целимся примерно в эту же дату, когда будет первый этап, [он предполагает] безопасные маршруты, распределенные над промзонами, реками, каналами, путепроводами, где люди начнут эксплуатировать такой вид техники, привыкать к нему. Сама технология должна доказать, что она безопасна, нам, конечно же, потребуется на это время какое-то. И в это же время будут проводить работы с законодательством, позволяющим эксплуатировать такую технику", - сказал Атаманов.

Аэротакси представляет собой пассажирский дрон, который может поднять в воздух одновременно двух людей (общий вес до 300 кг). Машиной управляет цифровая система, которая полностью исключает пассажира из управления и следит за безопасностью в небе. Пассажиры находятся в защитной капсуле, которая принимает на себя удар в случае аварии. И для самых экстренных ситуаций есть спасательный парашют, который мягко опустит на землю машину с пассажирами.

"Мы рады запуску этого проекта, надеемся, что именно эта площадка (малая арена "Лужников" - прим. ТАСС) позволит протестировать дрон для дальнейшей сертификации и выхода на серийное производство. Все крупные мегаполисы тестируют аналогичные летательные аппараты, чтобы стать первыми. Мы не хотим отставать от наших конкурентов", - сказал журналистам на презентации глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Стартап "Ховер" - член ассоциации "Аэронет" Национальной технологической инициативы (НТИ), резидент фонда "Сколково".

По данным пресс-службы НТИ, с 2016 года на создание летающего пассажирского дрона компания в общей сложности привлекла $3 млн инвестиций, на создание аэротакси уже направлено $1,5 млн. В течение 2021 года "Ховер" планирует представить серийную версию дрона-такси. Стоимость полета на аэротакси в будущем может ориентировочно составить около 20 рублей за 1 км, - это вдвое меньше стоимости проезда на обычном такси. "Ховер" планирует предоставлять летающие машины агрегаторам услуг и другим игрокам нового рынка по аналогии с Uber. При этом машина может использоваться не только как городской транспорт, но и как воздушная скорая помощь.