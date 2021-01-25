В Росрыболовстве сообщили, что оптовая цена сельди на северо-западе России выросла на 6,3%

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Оптовая цена сельди в центральной части России за неделю (с 18 по 24 января) выросла на 2,4%, на северо-западе страны - на 6,3%. Об этом говорится в сообщении Росрыболовства.

"В центральных регионах цены на основные виды мороженой рыбы в основном были стабильны, чему способствовала положительная динамика складских запасов, однако оптовая стоимость сельди (87 рублей за килограмм, +2,4%) и минтая (90 рублей за килограмм, -3,2%) находились под влиянием изменения цен в регионах промысла", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, на северо-западе продолжали укрепляться цены на сельдь (85 рублей за килограмм, +6,3%) и скумбрию (150 рублей за килограмм, +3,4%) в условиях увеличения спроса со стороны внутреннего рынка и удорожания аналогичной импортной продукции. Цены на другой популярный ассортимент мороженой рыбы практически не изменились.

Как сообщили в Росрыболовстве, в Дальневосточном регионе снижаются цены на минтай (65 рублей за килограмм, -9,7%) из-за сохраняющейся неопределенности со сбытом продукции в Китай на фоне активного промысла. В то же время возросший спрос на внутреннем рынке обеспечил удорожание сельди (+4,6%). Цены на другие виды мороженой рыбы не изменились.

Кроме того, по данным ведомства, розничные цены продолжают расти. С 12 по 18 января средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную возрос на 0,5%. По сравнению с началом года цены увеличились на 0,9%.