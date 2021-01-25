Минэкономразвития обсуждает с регионами дополнительные меры поддержки ресторанной отрасли

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ считает необходимым проработать дополнительные меры поддержки ресторанной отрасли и ведет диалог с регионами по этому вопросу, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Безусловно, требуется проработка дополнительных мер поддержки отрасли и мы ведем ее в тесном диалоге с регионами", - отметили в Минэкономразвития, отвечая на вопрос о предложении московских властей снизить или отменить НДС для ресторанного бизнеса.

Ранее правительство Москвы поддержало предложения бизнес-омбудсмена Татьяны Минеевой по поддержке ресторанной отрасли, касающиеся полной отмены НДС либо снижения НДС до 10%.

Предложения о внесении изменений в налоговое законодательство РФ направлялись в адрес заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова и были представлены 14 декабря на Совете по стратегическому развитию и реализации национальных проектов при правительстве Москвы.