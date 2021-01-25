На Украине намерены интегрироваться в европейскую энергосистему в 2023 году

КИЕВ, 25 января. /ТАСС/. Украина намерена интегрироваться в европейскую энергосистему в 2023 году и отсоединиться от белорусской и российской энергосистем. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Украина-24".

"Цель Украины - в 2023 году присоединиться к системе поставки электроэнергии Европейского союза. Это означает, что мы должны отрезаться от белорусской системы, от российской системы и полностью интегрироваться в ЕС", - сказал министр. Он назвал эту задачу "фундаментально важной" для себя лично.

Ранее о необходимости отсоединения от энергосистемы Белоруссии и РФ и присоединения к европейской ENTSO-E заявлял и. о. главы Минэнерго Украины Юрий Витренко. По его мнению, это якобы соответствует интересам страны, а также энергетической безопасности Украины.