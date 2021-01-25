Сессия Собрания народных представителей открылась на Хайнане

ХАЙКОУ, 25 января. /ТАСС/. Четвертая сессия Собрания народных представителей шестого созыва провинции Хайнань открылась в административном центре региона. Как сообщила газета "Хайнань жибао", в работе законодательного органа принимают участие 368 делегатов.

На церемонии открытия присутствовали секретарь партийного комитета провинции Хайнань Шэнь Сяомин и исполняющий обязанности губернатора Фэн Фэй, который зачитал доклад о работе правительства в 2020 году, а также обозначил целевые показатели 14-го пятилетнего плана и ключевые задачи на 2021 год.

"В исторический момент нашего пути к построению общества средней зажиточности нас неожиданно настигла эпидемия пневмонии, которая стала серьезным испытанием. Приветствуем историческую возможность начала строительства свободного порта", - приводит издание его слова.

Он отметил, что среди приоритетных направлений работы в следующей пятилетке власти Хайнаня обозначили создание свободного порта и конкурентной среды, научно-технические инновации, высококачественное развитие, глубокую интеграцию сельского и городского населения, защиту экологии, вовлечение общественности в деятельность порто-франко, а также предотвращение экономических рисков.

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны и порта свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономикой, где будут расположены кампусы ведущих университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.

В июне 2020 года правительство Китая опубликовало программу развития свободного торгового порта в провинции. Согласно этому документу, Хайнань будет превращен в специальную таможенную зону. Власти страны рассчитывает в целом завершить создание свободного порта на территории провинции к 2025 году: к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. К 2035 году свободный порт и его модель обретут более зрелые формы. К этому времени на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.