"Газпром нефть" будет использовать 70% оборудования РФ при возведении завода катализаторов

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. "Газпром нефть" уже полностью закупила все необходимое для будущего завода катализаторов оборудование, 70% от их общего числа будет российского производства. Об этом сообщает Минпромторг.

"Активная фаза строительства завода началась в конце 2019 года. Сейчас завершаются работы над инфраструктурными объектами, ведется строительство основных производственных корпусов. Закуплено все необходимое оборудование, более 70% которого - российского производства. Совместно с ведущими отечественными научными организациями продолжается разработка катализаторов по собственным технологиям ПАО "Газпром нефть", уже получено более 50 патентов", - говорится в сообщении.

Катализаторы - вещества, ускоряющие протекание ключевых химических реакций. Они участвуют практически во всех вторичных процессах нефтепереработки. Сегодня доля иностранных поставщиков по катализаторам составляет, в среднем, около 65%.

"Реализация этого проекта в дополнение к уже существующим производствам обеспечит российские НПЗ отечественными катализаторами ключевых процессов нефтепереработки. Это позволит сократить импортозависимость по данным направлениям до 10% к 2024 году, а также достигнуть показателей плана мероприятий по импортозамещению в отрасли нефтегазового машиностроения Минпромторга России", - отметил заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов.

Министерство уточняет, что производственные возможности завода не только обеспечат собственные нужды "Газпром нефти" этими катализаторами, но и позволят экспортировать продукцию в Республику Беларусь, Казахстан, Индию и рынки дальнего зарубежья.

"Вместе с научными партнерами мы создаем новые катализаторы, которые демонстрируют эффективность работы на уровне импортных аналогов, а по некоторым параметрам и превосходят их. Поддержка со стороны государства важна для нас как залог стабильной работы по созданию инновационных отечественных катализаторов", - сказал генеральный директор "Газпромнефть - Каталитические системы" Александр Чембулаев.

О заводе

Будущий завод обеспечит выпуск 21 тыс. тонн современных катализаторов для ключевых процессов производства топлива Евро-5 и глубокой переработки нефти. Инвестиции "Газпром нефти" в проект превышают 30 млрд рублей, строительство планируется завершить в 2021 году.

Генеральный директор "Газпромнефть - Каталитические системы" Александр Чембулаев ранее говорил в интервью ТАСС, что компания планирует занять более 70% российского рынка катализаторов каталитического крекинга и гидропроцессов (в настоящий момент они поставляются из-за рубежа), но имеет возможность даже полностью обеспечить ими рынок России.

По его словам, "Газпром нефть" после завершения в 2021 году строительства завода планирует начать экспорт катализаторов, ими уже интересуются НПЗ стран СНГ. Компания также смотрит на рынки стран АТР и Ближнего Востока.