Путин выступит на "давосской неделе" 27 января

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Выступление президента РФ Владимира Путина на мероприятии высокого уровня "Давосская повестка дня" запланировано на 27 января. Об этом ТАСС сообщил в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Выступление президента запланировано на среду", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В декабре 2020 года женевская штаб-квартира Всемирного экономического форума сообщила, что традиционно проходившая в швейцарском городе Давосе ежегодная встреча лидеров бизнеса и глобальной политики пройдет в 2021 году Сингапуре с 13 по 16 мая. Как говорил исполнительный директор ВЭФ Эдриан Монк, организация также запланировала на 25-29 января 2021 года традиционную "давосскую неделю", которая будет проходить в онлайн-формате. Речь пойдет о "восстановлении доверия и разработке принципов, политики и партнерства". Кроме того, 6-7 апреля 2021 года Всемирный экономический форум проведет в Токио саммит на тему "глобального технологического управления".