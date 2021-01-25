В Калининграде намерены направить до 500 млн рублей на закупку транспорта в 2022 году

КАЛИНИНГРАД, 25 января. /ТАСС/. Калининградская область совместно с властями Калининграда планирует направить на закупку общественного транспорта для областного центра до 500 млн рублей. Об этом в понедельник сообщил журналистам губернатор региона Антон Алиханов.

На 2021 год на эти цели выделено порядка 100 млн рублей.

"Мы с городом сейчас определяемся по объему финансирования окончательно. Те деньги, которые заложены в этом году, они уже предусмотрены законом о бюджете. В следующем году объем финансирования лизинговых платежей мы планируем довести совместно с городом, общим бюджетом - регион плюс муниципалитет - до 500 млн рублей, это ориентир", - сказал Алиханов.

Он добавил, что эта сумма включает закупку для муниципалитета новых трамваев, автобусов. Это, по его словам, предполагает увеличение количества общественного транспорта на городских маршрутах, а также на новых маршрутах, которые можно открывать с учетом строительства новых магистралей в городе.

Как сообщила глава городской администрации Елена Дятлова, город планирует восстанавливать ранее действовавшую трамвайную сеть. В 2021 году или в первой половине 2022 года планируется, в частности, восстановить движение трамваев по маршруту номер три. Стоимость этого проекта - порядка 20 млн рублей. Также планируется обновление трамвайного парка. С учетом пока единственного действующего и восстановленного маршрута номер пять, для обслуживания трамвайной сети города к этому времени потребуется 26 трамвайных вагонов.

Дятлова отметила, что городские власти ставят перед собой задачу внедрения экологически чистого общественного транспорта, в частности, автобусов на газомотроном топливе, либо электробусов. При этом расширения троллейбусной сети в Калининграде пока не планируется. "Проектируя новые дороги мы не закладываем туда установку контактной сети (для троллейбусов)", - сказала она.