Турецкая компания готова производить миллионы доз вакцины "Спутник V"

АНКАРА, 25 января. /ТАСС/. Турецкий производитель фармацевтической продукции VisCoran Ilac Sanayii A.S. готов производить миллионы доз российской вакцины "Спутник V" после трансфера соответствующих технологий. Об этом заявил в понедельник в интервью агентству Demiroren председатель совета директоров компании Озтюрк Оран.

"После завершения процесса передачи технологий между двумя странами, мы сможем в Турции производить миллионы доз", - подчеркнул Оран.

По его словам, турецкая фармкомпания начала переговоры с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) еще в апреле прошлого года. "Мы провели исследование и начали вести переговоры с Россией, полагая, что вакцина может быть более эффективной. Наши переговоры продолжались, в июле они достигли определенного момента, и 16 августа мы подписали в нашей стране соглашение с РФПИ. Все документы и данные, которые необходимы для совместного производства вакцины, уже нам переданы. Мы их передали в Министерство здравоохранения Турции", - добавил он.

По словам Орана, сейчас ситуация "находится на стадии завершения процессов в Минздраве, касающихся производства". "Есть также компании, с которыми мы разговаривали по поводу производственных мощностей. Ожидается, что эта вакцина будет производиться в нашей стране, а также экспортироваться в другие страны, в том числе европейские", - отметил он.

23 января представитель РФПИ сообщил ТАСС о достижении договоренностей с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве вакцины против коронавирус "Спутник V" в Турции. По словам представителя, начался процесс трансфера технологии.

Вакцина "Спутник V" основана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и уже получила одобрение регуляторов в России, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС.