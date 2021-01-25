Reuters: ЕС намерен контролировать утечку произведенных в сообществе вакцин за рубеж

БРЮССЕЛЬ, 25 января. /ТАСС/. Евросоюз намерен взять под контроль продажу за рубеж производимых на территории сообщества вакцин от коронавируса, пока их компании-производители не обеспечат выполнение своих контрактных обязательств по поставкам в страны Евросоюза. Об этом сообщил в понедельник агентству Reuters источник в институтах ЕС.

"Еврокомиссия намерена создать реестр поставок произведенной на территории ЕС вакцины в страны за пределами блока, новое правило вступит в силу в ближайшие дни, будет действовать как минимум до конца квартала", - пишет агентство. Оно отмечает, что на гуманитарные поставки вакцины лицензии все же планируется выдавать на регулярной основе.

На этот шаг Еврокомиссия пошла после того, как два ключевых поставщика вакцины - сначала Pfizer, препарат которой уже лицензирован в ЕС, а затем и AstraZeneca, которая ожидает сертификации в ближайшие дни, - объявили о значительном сокращении поставок в страны ЕС в первом квартале 2021 года по сравнению с закантрактованными по уже предоплаченным предзаказам ЕС объемам. Срыв поставок оказался настолько значительным, что ряд стран ЕС, в частности Бельгия, были вынуждены замедлить процесс вакцинации, а Италия уже предупредила о намерении подать на Pfizer в суд.