Посол в РФ заявил, что регистрация "Спутника V" в Индии ожидается в течение двух недель

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрируют в Индии в течение двух недель. Об этом в интервью ТАСС сообщил посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма.

"Процедура одобрения вакцины займет еще пару недель. Как только регистрация будет завершена, вакцина "Спутник V" сможет применяться в Индии", - указал он.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что рассчитывают на скорую регистрацию отечественной вакцины для использования в Индии.

Экспорт "Спутника V"

Индия намерена экспортировать произведенную на своей территории вакцину от коронавируса "Спутник V" в Россию и третьи страны, сообщил посол.

"То, что будет производиться в Индии, будет доступно также третьим странам. Я уверен, что в ближайшие месяцы вакцина "Спутник V", которая будет производиться в Индии при сотрудничестве РФПИ и индийских компаний, будет доступна для экспорта как в Россию, так и в третьи страны", - сказал он.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что в Индии есть более пяти площадок для производства российской вакцины от коронавируса для зарубежных поставок.

Вакцинация

Бала Венкатеш Варма также сообщил, что получил первую дозу вакцины от коронавируса "Спутник V" и чувствует себя хорошо.

"Я очень рад сказать, что я уже привился первой дозой вакцины "Спутник V" на прошлой неделе. Я чувствую себя очень хорошо, никаких побочных реакций нет. Многие мои коллеги в посольстве также вакцинировались, многие планируют это сделать", - сказал он.

18 января посол Италии в России Паскуале Терраччано сообщил, что вакцинировался российским препаратом и также не испытал побочных эффектов. О планах сделать прививку от коронавируса в России при первой возможности заявляла также официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.