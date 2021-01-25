Минсельхоз не обсуждает дополнительные ограничения для стабилизации цен на продукты

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Минсельхоз не ожидает возникновения дефицита продовольствия и не прорабатывает дополнительные ограничения для выравнивания цен. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Правительством РФ принят ряд системных мер, направленных на стабилизацию цен на базовые продукты питания. По оценке Минсельхоза, их действия будет достаточно для выравнивания ценовой ситуации. Дополнительные ограничения на площадке министерства в настоящее время не прорабатываются", - говорится в сообщении.

В Минсельхозе отметили, что производство продукции АПК в России демонстрирует устойчивый рост, что позволяет обеспечивать внутренний рынок всеми основными категориями продуктов питания и перевыполнять пороговые значения по многим показателям Доктрины продовольственной безопасности. "Минсельхоз России оценивает текущую ситуацию на рынке АПК как стабильную и не ожидает возникновения дефицита каких-либо видов продовольствия", - подчеркнули в министерстве.

Ранее в Счетной палате сообщили о том, что правительству РФ удалось сдержать рост цен на продовольствие, но дальнейшее расширение ценового регулирования создаст риски возникновения дефицита товаров.