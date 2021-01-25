Moderna создает дополнительный вариант вакцины от "южноафриканской" мутации коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. Американская компания Moderna разрабатывает дополнительный вариант своей вакцины от нового коронавируса, который повышал бы иммунный ответ на штамм инфекции, обнаруженный в ЮАР. Соответствующее заявление опубликовано в понедельник на сайт е компании.

Руководство Moderna отмечает, что, согласно результатам проведенных исследований, разработанная этой американской компанией вакцина защищает "от всех основных появляющихся вариантов вируса". В частности речь идет о мутациях, выявленных в Великобритании и ЮАР. Однако в случае с последним вариантом было замечено незначительное снижение количества антител, общий объем которых "все равно остается выше уровня, необходимого для обеспечения защиты".

В связи с этим в компании принято решение о запуске исследований с целью разработки двух вариантов дополнительной инъекции. В первом случае будет предпринята попытка увеличить общее число антител, образующихся в результате применения вакцины. Во втором случае ученые попытаются создать разновидность вакцины, действие которой было бы направлено непосредственно на мутацию коронавируса, обнаруженную в ЮАР.

По словам главы Moderna Стефана Банселя, на такие меры в компании решили пойти из соображений безопасности, а также на случай появления в будущем других вариантов коронавируса. "В нашем стремлении победить вирус COVID-19, который вызвал всемирную пандемию, мы считаем, что нельзя терять бдительность по мере развития инфекции", - подчеркнул он.

11 декабря Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США (FDA) одобрило вакцину, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech. 18 декабря аналогичное одобрение от регулятора получила вакцина компании Moderna.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, с начала эпидемии в США выявлено более 25,12 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 419,2 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.