В Арктике и на Дальнем Востоке планируют построить теплоэлектростанции на биотопливе

ТАСС, 25 января. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) подписало соглашение о содействии проекту по использованию биотоплива на теплоэлектростанциях с компанией, которая занимается поставками компонентов силовой электроники, инженерных услуг на рынки России, Украины и Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба агентства.

"Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и Группа компаний "ЦПМК" подписали соглашение о сотрудничестве при реализации проектов строительства теплоэлектростанций на отходах деревообрабатывающей промышленности на территории Дальнего Востока и Арктики", - говорится в сообщении.

Благодаря этому проекту удаленные и изолированные районы Дальнего Востока и Арктики получат энергоснабжение, основанное на возобновляемой энергии. Управляющий директор АНО АПИ Василий Потемкин отметил, что Дальний Восток обладает "колоссальными запасами биологических ресурсов, рациональное использование которых может обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие макрорегиона на долгосрочную перспективу". Поэтому Агентство заинтересовано в сотрудничестве с современным технологическим бизнесом.

ТЭС на древесном газе практически полностью автоматизированы и будут производить не только эклектрическую, но и тепловую энергию. При практически круглогодичной работе (до 8400 часов), мощность электростанции будет масштабироваться в зависимости от потребности локальной энергосистемы за счет совместного использования нескольких модулей различной электрической мощности: 30 кВт, 45кВт, 70 кВт.

Группа Компаний "ЦПМК" с 2008 года занимается изучением применения биотоплива в производстве электроэнергии. Последние пять лет внедрение оборудования по производству электроэнергии из древесной щепы является одним из приоритетных для компании.

АНО "Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" является институтом развития Дальнего Востока. Одно из ключевых направлений деятельности Агентства - это привлечение частных инвестиций в развитие распределенной генерации, в том числе на основе возобновляемых источников энергии, в удаленных и изолированных районах Дальнего Востока и Арктики.