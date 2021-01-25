ЕС принял концепцию энергодипломатии, нацеленной на продвижение зеленой энергетики в мире

БРЮССЕЛЬ, 25 января. /ТАСС/. Главы МИД ЕС утвердили в понедельник концепцию об энергетической дипломатии, нацеленной на продвижение зеленой энергетики в мире. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении Совета ЕС.

"Совет подчеркивает, что главная цель энергетической дипломатии ЕС ускорить глобальный энергетический переход, продвигая энергоэффективность и развитие технологий возобновляемых источников энергии. В то же время энергодипломатия ЕС будет направлена на торможение инвестиций в инфраструктурные проекты по развитию традиционных источников энергии в третьих странах, если они не будут создаваться на принципах энергетической нейтральности (с использованием дополнительных способов очистки или компенсации углеродных выбросов - прим. ТАСС). ЕС также будет поддерживать все усилия по снижению углеродных выбросов существующей инфраструктуры традиционных видов инфраструктуры", - говорится в документе.

ЕС намерен особенно активно бороться с производством и применением каменного угля.