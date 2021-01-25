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Хайнань в 2020 году привлекла инвестиции по 12 проектам из Гонконга на $1,67 млрд

10 из них уже выведены на стадию операционной деятельности

ХАЙКОУ /Китай/, 25 января. /ТАСС/. Южная китайская провинция Хайнань в 2020 году привлекла 12 инвестиционных проектов из Гонконга на общую сумму более $1,67 млрд. Такие данные публикует местный информационный ресурс "Наньхайван" со ссылкой на председателя провинциального комитета Народного политического консультативного совета Китая (совещательный орган) Мао Ваньчуня.

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По его словам, 10 из 12 инвестиционных проектов, по которым была достигнута договоренность, уже выведены на стадию операционной деятельности. В их числе, в частности, те, которые связаны с компаниями Shimao Group и Huashi Pharmaceutical. Порядка $717 млн от общего объема инвестиций уже освоены.

В сентябре 2020 года, пишет ресурс, в рамках проекта свободного торгового порта на Хайнане была открыта демонстрационная зона сотрудничества в сфере услуг между провинцией Хайнань и специальными административными районами Гонконг и Макао, которая размесилась в туристическом парке Mission Hills города Хайкоу. Она играет важную роль в привлечении инвестиций на Хайнань со стороны предприятий Гонконга и Макао.

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