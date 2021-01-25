Хайнань в 2020 году привлекла инвестиции по 12 проектам из Гонконга на $1,67 млрд

ХАЙКОУ /Китай/, 25 января. /ТАСС/. Южная китайская провинция Хайнань в 2020 году привлекла 12 инвестиционных проектов из Гонконга на общую сумму более $1,67 млрд. Такие данные публикует местный информационный ресурс " Наньхайван " со ссылкой на председателя провинциального комитета Народного политического консультативного совета Китая (совещательный орган) Мао Ваньчуня.

По его словам, 10 из 12 инвестиционных проектов, по которым была достигнута договоренность, уже выведены на стадию операционной деятельности. В их числе, в частности, те, которые связаны с компаниями Shimao Group и Huashi Pharmaceutical. Порядка $717 млн от общего объема инвестиций уже освоены.

В сентябре 2020 года, пишет ресурс, в рамках проекта свободного торгового порта на Хайнане была открыта демонстрационная зона сотрудничества в сфере услуг между провинцией Хайнань и специальными административными районами Гонконг и Макао, которая размесилась в туристическом парке Mission Hills города Хайкоу. Она играет важную роль в привлечении инвестиций на Хайнань со стороны предприятий Гонконга и Макао.