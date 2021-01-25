Производство сахара в России в 2020 году упало на 20,2%, гречки - на 5,4%

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Объем производства гречневой крупы в РФ в 2020 году снизился на 5,4% по сравнению с 2019 годом, сахара - на 20,2%, говорится в материалах Росстата.

Всего в 2020 году произведено 435,8 тыс. тонн гречки и 5,8 млн тонн сахара.

В декабре было произведено 34,8 тыс. тонн гречки, что на 3,3% больше, чем в декабре 2019 года, но на 20,3% меньше, чем в ноябре 2020 года. Изготовление белого свекловичного сахара в декабре составило 663,2 тыс. тонн, что в 1,5 раза меньше, чем в декабре 2019 года, и на 41,7% меньше, чем в ноябре 2020 года.

Производство продуктов питания в России по итогам прошлого года выросло на 3,5%, производство напитков - на 1,1%.

Риса в декабре произведено 52,6 тыс. тонн, что на 17,1% больше, чем в декабре прошлого года, и на 25,8% больше, чем в ноябре 2020 года. Производство риса за 2020 год составило 428,3 тыс. тонн, что на 11,1% больше, чем в 2019 году.

Производство макаронных изделий в декабре 2020 года снизилось на 4,6% к декабрю 2019 года и на 5,9% к ноябрю 2020 года, составив 117,75 тыс. тонн. Всего в 2019 году выпуск макаронных изделий составил 1,5 млн тонн, что на 3% больше, чем годом ранее.

Выпуск нерафинированного подсолнечного масла и его фракций в декабре составил 564,2 тыс. тонн, что на 1,4% меньше, чем в декабре 2019 года. Всего за 2020 год произведено 5,9 млн тонн нерафинированного подсолнечного масла и его фракций, что на 8,1% больше, чем в 2019 году. Выпуск рафинированного подсолнечного масла и его фракций в декабре составил 203,2 тыс. тонн - на 18,1% меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Всего за 2020 год произведено на 6,5% больше масла и его фракций - 2,5 млн тонн.

Производство пшеничной и пшенично-ржаной муки составило 714,2 тыс. тонн, что на 8,5% меньше, чем в декабре 2019 года. Всего в 2020 году произведено 8,4 млн тонн муки, что на 2,5% меньше, чем в 2019 году.

Хлебобулочных изделий выпечено 459,16 тыс. тонн, что на 4,5% меньше, чем в декабре 2019 года, но на 4,9% больше, чем в ноябре 2020 года. Всего в 2020 году выпуск хлебобулочных изделий составил 5,4 млн тонн, что на 3,9% меньше, чем годом ранее.

Шоколада и кондитерских изделий с сахаром выпущено в декабре 155,5 тыс. тонн., что на 6,8% меньше, чем в декабре 2019 года и на 14,4% меньше, чем в ноябре 2020 года. Всего выпуск этого вида кондитерских изделий в 2020 году составил 1,8 млн тонн, сократившись по сравнению с 2019 годом на 4,3%.